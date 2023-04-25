جدة - نرمين السيد - استطلعت كاميرا القاهرة الإخبارية آراء من وصلوا من الجانب المصرى، وأشاد المواطنون السودانيون بتسهيل الحكومة المصرية إجراءات عبور المواطنين من السودان ومختلف الجنسيات إلى معبر أرقين البر بين مصر والسودان.





وقال مواطن سودانى: "وصلت اليوم معبر أرقين فى الحدود السودانية المصرية، وقادم مع أسرتى الكبيرة من الخرطوم، من مدينة بحرى تحديدا بسبب الأحداث الحاصلة، واتجهنا نحو الحدود المصرية علشان الأمن موجود فى مصر". وتابع: "توجهنا أيضا لمصر لسهولة دخول السودانيين، وتسهيل الإجراءات، ونأمل فى أن يسهل المعبر الإجراءات أكثر، لأنه مع ظروف الاضطرابات ما كل الناس قادرين يستوفوا الشروط وأن الأوراق تكون جاهزة، وفى أسر كثيرة اضطرت تطلع بسرعة، وفيه حالات كثيرة الجانب المصرى كان متفهم وعمل استثناءات". وواصل: "نشكر الحكومة والشعب المصرى على فتح المعبر واستقبالهم الوفود القادمة، وفى النهاية مصر والسودان بلدين مختلفتين ولكن شعب واحد، ونتنمى تكون شدة وتزول والناس ترجع لطبيعتها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطن سودانى لـ القاهرة الإخبارية: اتجهت مع عائلتى لمصر لأنها آمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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