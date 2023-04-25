القاهرة الإخبارية: «الدعم السريع» تواصل عمليات النهب

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات النهب والسرقة فى شوارع السودان.

وتعيش العاصمة السودانية الخرطوم فترة هدوء حذر بالتزامن مع دخول الهدنة التى وافق عليها طرفا النزاع بوساطة أمريكية، حيز التفيذ.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مناوشات فى عدد من المناطق فى الخرطوم، بدأت بتعزيزات من الجيش السودانى الذى بدأ يتوسع فى عدد من الأحياء.

وأضاف أن عناصر ميليشيا الدعم السريع يجوبون الأحياء التى تقع تحت سيطرتهم ويقومون بأعمال نهب وسرقات فى عدد كبير منها، وأن هناك عددًا كبيرًا منهم يقفون السيارات فى الشوارع ونهبها تحت تهديد السلاح.