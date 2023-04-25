بريطانيا تعلن بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان جوا

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات البريطانية فى لندن، إنه لا يمكنها سوى إجلاء حاملى جواز السفر البريطانى وأفراد أسرهم، مضيفة أنها ستتواصل مع المؤهلين للإجلاء بشكل مباشر. وقال وزير الخارجية البريطانى: "بدأنا التواصل مع رعايانا بشكل مباشر ونحدد لهم مسارات مغادرة السودان"

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