بريطانيا: ندرس كل خطوة ممكنة لإخراج مواطنينا من السودان

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات أوردتها صحيفة "بوليتيكو" فى نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، قال ميتشل: "إن الحكومة البريطانية تبحث كل طريقة ممكنة لإخراج رعاياها من السودان"، مُضيفًا أنه "لا يزال التنقل فى أنحاء العاصمة الخرطوم فى غاية الخطورة، ولا يأتى أى خيار للإجلاء دون وجود مخاطر جسيمة على الحياة".
وتابع ميتشل أن "إنهاء العنف هو الإجراء الوحيد الأكثر أهمية الذى يمكن اتخاذه لضمان سلامة المواطنين البريطانيين والجميع فى السودان".
وذكرت الصحيفة أن القوات البريطانية قد توجهت بالفعل إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، للقيام بأعمال استطلاعية، لكن ميتشل رفض تأكيد ذلك.
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