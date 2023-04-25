العالم اليوم - "ملتیبلاي" تستحوذ على 55% في "ميديا 247"بـ 50 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "ملتیبلاي" تستحوذ على 55% في "ميديا 247"بـ 50 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 09:22 صباحاً - وقعت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة ومقرها أبوظبي، اتفاقاً ملزماً للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55 بالمئة من شركة "ميديا 247" المتخصصة في مجال الإعلانات الخارجية، وذلك بما يعادل 184 مليون درهم (حوالي 50 مليون دولار).

وتشمل أصول "ميديا 247" أكثر من 45 لوحة إعلانات خارجية وأعمدة أحادية وهياكل ثلاثية الأبعاد حصرية تتوزع في عدد من المواقع الإستراتيجية ضمن إمارة دبي.

وتقدم الشركة خدمات إدارة الوسائط الإعلامية والطباعة وخدمات المشاريع الخاصة، كما تتمتع بعلاقات وطيدة مع نخبة من أبرز المعلنين والوكالات المحلية والدولية.

وتوفر "ميديا 247" أيضاً الحلول الإعلانية الخاصة بوسائط النقل مثل ملصقات الإعلانات عبر مركبات الأجرة ذات السقف الأحمر التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتي تعتبر أكبر أسطول لسيارات الأجرة في دبي، وسيارات الأجرة في مطار دبي.

ويندرج الاستثمار في "ميديا 247" في إطار استراتيجية المجموعة وتوجهها في تنفيذ عمليات الشراء وتحفيز النمو، من خلال الاستحواذ على الشركات والأعمال المربحة وإيجاد الإمكانيات المشتركة والاستثمار في توسعة الموارد، فضلاً عن تعزيز القدرة على النمو والتوسع وتحسين هوامش الأرباح.

وقال جواد حسن، رئيس قطاع الإعلام والاتصال لدى مجموعة ملتیبلاي: يعكس التزامنا بالاستثمار في شركة ميديا 247 تركيز المجموعة على تنمية قطاع الإعلام والاتصال التابع لها، وسعيها لتوحيد الأصول في مجال المساحات الإعلانية الخارجية، مشيرا إلى أن "ميديا 247" تعد من أبرز الشركات الإعلامية المتخصصة بالإعلانات الخارجية، وتتشارك المجموعة معها فلسفة النمو واحدة، حيث سيتم التركيز على تنمية الأعمال والتوسع من خلال الاستثمار.

وتتمتع "ميديا 247" بسجل حافل بالنجاحات والتميز على صعيد الأداء والربحية، حيث أثبتت قدرتها على الصمود في وجه التحديات والأزمات كتلك التي نجمت عن جائحة كوفيد 19.

وأضاف حسن: مع وصولنا إلى المراحل النهائية من الاتفاقية والنقاط القليلة التي يتعين الانتهاء منها، لدينا كل الثقة بمقدرة فريق الإدارة على إتمام هذه الصفقة وبلوغ خط النهاية.

من جانبه، قال رفيق أبو حجلة، مؤسس ورئيس شركة "ميديا 247": يسعدنا التعاون مع واحدة من أكبر وأسرع الشركات القابضة نمواً في على مستوى دولة الإمارات، إذ يمثل هذا الاستحواذ علامة بارزة في مسيرة أعمال ميديا 247 منذ تأسيسها عام 2005، وانطلاق مسيرتها في تقديم أفضل حلول الوسائط الخارجية والإعلانية الحصرية، مشيرا إلى أن "ميديا 247" أنجزت خطوات هامة ونوعية نحو تحقيق أهداف النمو، وستمكن هذه الشراكة من تعزيز عروض الشركة لتلبية توقعات العملاء وتوسيع شبكتها من الأصول الإعلانية على مستوى دولة الإمارات وخارجها.

وتواصل "مجموعة ملتیبلاي" نشر رأس المال عبر ذراعيها المتميزين (ملتيبلاي، وملتيبلاي +) حيث تستثمر "ملتيبلاي" في أربعة قطاعات حالية هي التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، والإعلام والاتصال، واللياقة الصحية والجمال، في حين يتطلع الذراع الاستثماري والمحايد للقطاعات "ملتيبلاي+" إلى تحقيق عائدات بأرقام مزدوجة عبر عدد من فئات الأصول المختلفة.

وتخضع إجراءات الانتهاء وإتمام الاتفاقية إلى أحكام وشروط الجهات التنظيمية.