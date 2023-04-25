جدة - نرمين السيد - أرسلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فريقا من خبراء الاستجابة للكوارث، فى السودان ذلك بهدف تنسيق الاستجابة الإنسانية فى البلد الذى يشهد حاليا نزاعًا مسلحًا منذ أكثر من أسبوع.





ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية مساء أمس الإثنين، عن مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور فى بيان قوله إن فريق الاستجابة للمساعدة فى حالات الكوارث سيعمل من كينيا فى المرحلة الأولية. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أصدر تصريحات شديدة اللهجة فى بداية جلسة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة اليوم، دعا فيها إلى وقف العنف فى السودان لأنه يخاطر بحدوث "حرب كارثية" داخل البلاد يمكن أن تجتاح المنطقة وخارجها، بعد مقتل المئات وجرح الآلاف منذ بدء القتال فى 15 أبريل الجارى. ولا تزال الاشتباكات مستمرة فى الخرطوم وغيرها من المناطق السودانية، رغم وجود تهدئة معلنة تنتهى اليوم شهدت فترات من الهدوء الحذر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تنشر فريقا للاستجابة للكوارث فى السودان يعمل منهذه الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.