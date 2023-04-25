العالم اليوم - نتفليكس تعتزم استثمار 2.5 مليار دولار في كوريا الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 07:19 صباحاً - تعتزم شركة نتفليكس استثمار 2.5 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأربعة المقبلة لإنتاج سلاسل تلفزيونية وأفلام وعروض ارتجالية كورية، وهي خطوة سترفع المبلغ الذي استثمرته الشركة في السوق منذ 2016 إلى مثليه.

وجاء إعلان شركة خدمات البث الأميركية بعد اجتماع بين الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول والرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس تيد ساراندوس. ووصل يون إلى واشنطن أمس الاثنين في زيارة رسمية تستمر ستة أيام.

ورحب الرئيس يون بالاستثمار بوصفه "فرصة كبيرة" لكل من قطاع صناعة المحتوى في كوريا الجنوبية ونتفليكس، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لزيادة صادراتها الثقافية وتعزيز قوتها الناعمة.

وصعدت أسهم شركات الإنتاج والترفيه الكورية الجنوبية الثلاثاء مع صعود أسهم شوبوكس وستوديو دراجون 8.75 بالمئة و2.26 بالمئة على الترتيب.

وشهدت صناعة الترفيه الكورية الجنوبية طفرة في السنوات القليلة الماضية فيما يعرف باسم "الموجة الكورية". وتصدرت صناعة الموسيقى تلك الطفرة بقيادة فرق البوب مثل (بي.تي.إس) وبلاك بينك.

وقال ساراندوس في بيان "تمكنا من اتخاذ هذا القرار لأن لدينا ثقة كبيرة في أن صناعة الإبداع الكورية ستواصل قص قصص عظيمة"، مشيرا إلى أعمال من إنتاج مبدعين كوريين جنوبيين بثتها شركته وحققت نجاحا عالميا مثل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" و(ذا جلوري) "المجد" و(فيزيكال:100).

ولا يزال مسلسل "لعبة الحبار" الذي صدر عام 2021 هو الأكثر مشاهدة في تاريخ نتفليكس بعدما حقق 1.65 مليار ساعة من البث في أول 28 يوما.