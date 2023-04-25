مطلب جديد لـ أوكرانيا من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية نقلا عن بيان وزارة الخارجية الأوكرانية.

وقال كوليبا، إن الأمن الأوروبى يعتمد على سرعة وكمية إمدادات الأسلحة والذخيرة التى تحصل عليها أوكرانيا لاستعادة وحدة أراضيها.

وأكد كوليبا أن "هزيمة روسيا هى الضمان لحياة طبيعية فى أوروبا، ولا توجد حاليا مهمة أكثر أهمية من ذلك، ولتحقيق ذلك تحتاج أوكرانيا إلى مزيد من الأسلحة والذخيرة ويجب أن تحصل عليهم فى أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أن الجانب الذى يتمتع بأفضل الخدمات اللوجستية والإمدادات لديه أفضل فرصة للفوز بالحرب، ودعا زملاءه الأوروبيين إلى تسريع الإمداد لضمان تفوق أوكرانيا الحاسم على روسيا فى ساحة المعركة.

وقال كوليبا "لدينا هدف استراتيجى مشترك وهو ضمان السلام الأوروبى للأجيال القادمة، ويعتمد ذلك على سرعة القرارات وتنفيذها، ينبغى التغلب على جميع العقبات الإجرائية وعدم التأخير بين قرار توريد الأسلحة ووصولها إلى حدود أوكرانيا".