القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تنفذ أعمال سرقة فى أحياء الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مناوشات فى عدد من المناطق فى الخرطوم، بدأت بتعزيزات من الجيش السودانى الذى بدأ يتوسع فى عدد من الأحياء.

وأضاف أن عناصر ميليشيا الدعم السريع يجوبون الأحياء التى تقع تحت سيطرتهم ويقومون بأعمال نهب وسرقات فى عدد كبير منها، وأن هناك عددًا كبيرًا منهم يقفون السيارات فى الشوارع ونهبها تحت تهديد السلاح.

وأكد أن الخرطوم تعيش أجواءً هادئة حتى هذه اللحظة رغم انتشار عناصر ميليشيات الدعم السريع فى بعض المناطق، موضحًا أن الجيش السودانى تحدث عن أنه ستكون هناك خطة خلال الأيام المقبلة وأنه بدأ يتوسع فى عدد من المواقع.