إجلاء المئات من موظفى الأمم المتحدة وأسرهم من الخرطوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أمس الإثنين، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم ‏أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن "جوتيريش" يقدر التعاون الجارى بين جميع الأطراف فى السودان للسماح بتنفيذ عملية الإجلاء دون وقوع حوادث، وأنه شدد على دعوة الأطراف المتورطة فى الصراع إلى "الوقف الفورى لأعمال العدوان والسماح بإجلاء جميع المدنيين من المناطق المتضررة من القتال".

وأضاف أن جوتيريش، أكد على التفانى المستمر للأمم المتحدة للوقوف والعمل من أجل الشعب السودانى.