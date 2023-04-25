جدة - نرمين السيد - ألقى المجلس الوطنى الفلسطينى، أمس الإثنين، بالمسؤولية على حكومة الاحتلال الإسرائيلى، عن جرائمها، المتمثلة الانتهاجات التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطينى، من الإرهاب والإعدامات الميدانية.





وأصدر المجلس بيانا صحفيا قال فيه إن جريمة الإعدام الميدانية التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشاب سليمان عايش حسين عويض، من مخيم عقبة جبر، هى متكررة بتعليمات من المستوى السياسى المتمثل بحكومة اليمين المجرمة. وأضاف أن القتل والاعتداء على الأماكن الدينية، والاقتحامات اليومية للأراضى الفلسطينية، والاعتقالات، ونصب الحواجز العسكرية فى أيام العيد المبارك، لتقييد حرية حركة المواطنين الفلسطينيين، هو أسلوب عنصرى فاشى لن يزيد الشعب الفلسطينى إلا إصرارًا على الصمود والمقاومة، لإفشال مخططات الاحتلال العنصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنى الفلسطينى: إعدامات الاحتلال أسلوب عنصرى فاشل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.