أشرف سنجر: الدعم الدبلوماسى للسودان مستمر للخروج من الأزمة الطاحنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن مساعى السلام فى السودان لم تتوقف، لافتا إلى أن الخارجية الأمريكية أعلنت عن هدنة 72 ساعة، متمنيا أن تلتزم ميليشيات الدعم السريع بالهدنة من أجل مساعدة العالقين فى الخروج من هذا المأزق.





وأضاف سنجر، فى مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجهود الدبلوماسية تتدفق بشكل كبير، خصوصا بعد إعلان سكرتير عام الأمم المتحدة بأن موقف السودان خطير، بشأن صعوبة الحصول على المياه رغم وجود نهر النيل، وهو ما يعتبر تهديدا للسكان. وأوضح أن الدعم الدبلوماسى مستمر من الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة والخارجية الأمريكية ومصر والسعودية والإمارات وكل الدول العربية، من أجل الخروج من الأزمة الطاحنة التى تهز كيان الدولة السودانية.

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