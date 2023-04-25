العالم اليوم - بعد تصريحاته.. فرنسا تتوعد السفير الصيني بـ"تقرير صارم!"

انتم الان تتابعون خبر بعد تصريحاته.. فرنسا تتوعد السفير الصيني بـ"تقرير صارم!" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:22 صباحاً - قال مسؤول فرنسي إن السفير الصيني في باريس سيتلقى تقريرا "صارما للغاية" في وزارة الخارجية.

كان السفير لو شاي قد قال في مقابلة بثها التلفزيون الفرنسي إن الدول السوفيتية السابقة مثل أوكرانيا ليس لها "وضع فعلي في القانون الدولي" مما دفع وزراء خارجية العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وصف تصريحاته بأنها غير مقبولة على الإطلاق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تحترم وضع دول الاتحاد السوفيتي السابق باعتبارها دولا ذات سيادة، وذلك بعد أن أثارت تصريحات سفيرها إلى باريس غضبا في العواصم الأوروبية.

كما قالت السفارة الصينية في فرنسا في بيان إن تصريحات السفير لو شا يه المتعلقة بأوكرانيا كانت تعبيرا عن وجهة نظره الشخصية ولا تمثل موقف بكين الرسمي وينبغي عدم المبالغة في تفسيرها.