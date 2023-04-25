العالم اليوم - حملة في البرازيل لإدراج اسم بيليه في القاموس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:22 صباحاً - أُطلقت في البرازيل، حيث كلمة "بيليه" مرادفة للتميز، حملة للمطالبة بإدراج لقب ملك كرة القدم في قاموس الأسماء الشائعة للغة البرتغالية.

ماذا يعني بيليه؟ يُستخدم المصطلح مرارًا في التعابير الشائعة على غرار "إنه بيليه السباحة" (أو أي مجال آخر، بما فيها خارج الرياضة)، أو "مراوغة على طريقة بيليه ".

يعتبر الكثيرون بيليه أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور، علمًا أن اسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وتوفي في 29 ديسمبر الماضي عن عمر 82 عامًا . بيان الحملة تم إطلاق حملة "بيليه في القاموس" قبل 10 أيام من قبل مؤسسة بيليه، بالشراكة مع نادي سانتوس الذي تألق فيه بطل العالم ثلاث مرات بين 1956 و1974، وقناة "سبورت ف" التابعة لمجموعة غلوبو، أكبر تكتل إعلامي في البلاد. وجاء في البيان أن الهدف هو "إضفاء الطابع الرسمي على بيليه في اللغة البرتغالية، كمرادف لاستثنائي، لا يضاهى، فريد ".

يقدم حتى الموقع الرسمي للحملة تعريفًا "بيليه (صفة): 1. أفضل من الآخرين 2. مرجع للعظمة 3. لا مثيل له 4. مرادف للتميز 5. فريد ".

بعد أربعة أشهر من وفاته، لا يزال يكرم صاحب الرقم 10 في العديد من المناسبات، مثل دقيقة صمت قبل جميع مباريات الدوري البرازيلي ومسابقات أميركا الجنوبية مثل كوبا ليبرتادوريس أو كوبا سودامريكانا .

يقول الفنزويلي سوتيلدو، صاحب الرقم 10 الحالي في سانتوس، في مقطع فيديو ترويجي: "لقد استخدمنا (بيليه) بالفعل كمديح للآخرين، لقد حان الوقت لتكريمه من خلال جعله أبديًا في القاموس ".

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