نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاخوان المسلمين تطالب الحكومة باستعادة النائب العدوان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- تتابع جماعة الإخوان المسلمين ما يرد من أخبار متعلقة بالنائب الأردني عماد العدوان رغم شحها نتيجة الصمت الرسمي حول الحادثة ، وإن الجماعة في هذا السياق تؤكد على:

أولاً: ضرورة قيام الحكومة بالإفصاح عن حقيقة الواقعة وإطلاع المواطنين والرأي العام على ملابسات القضية.

ثانياً: قيام الحكومة بواجبها من أجل استعادة ابن الوطن المحتجز لدى قوات الإحتلال الصهيوني.

ثالثاً: قيام مجلس النواب بواجبه تجاه زميلهم المحتجز وإلزام الحكومة باستخدام جميع الوسائل لاستعادة النائب العدوان والإفراج عنه.

كما تؤكد جماعة الاخوان المسلمين بأن هذا الكيان الغاصب لا يحترم معاهدات ولا اتفاقيات فسلوكه سلوك عصابة فاشية مارقة ، ولقد شهدنا كيف تعامل مع حوادث عديدة سابقة، كُرًّم فيها من قتل مواطنين أردنيين على أرض الأردن واستقبله رئيس حكومة الكيان بكل حفاوة تكريما له على جريمته النكراء.

إن جماعة الإخوان المسلمين إذ تدين جريمة احتجاز النائب العدوان لتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في مقاومته للإحتلال وجرائمه، كما تؤكد على واجب دعم المقاومة وإسنادها في مشروع تحرير فلسطين، فدفع الظلم والإحتلال عن فلسطين وشعبها شرف ورفعة.