الملك محمد السادس يعطى تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أنه على إثر الأحداث الأخيرة التى شهدها السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية هناك، أعطى العاهل المغربى الملك محمد السادس تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من السودان.





وأوضح البيان أنه طبقا لتعليمات العاهل المغربى، قامت سفارة المغرب بالسودان، فى مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية، انطلاقا من العاصمة الخرطوم فى اتجاه مدينة بورت سودان، لـ200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن تواجدهم هناك، فى ظل الأوضاع الداخلية الصعبة، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت مساء اليوم إلى مدينة بورت سودان. وأضاف البيان أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لتنظيم جسر جوى، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى المغرب فى أحسن الظروف.

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