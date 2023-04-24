العالم اليوم - بلينكن: اتفاق على هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 10:19 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنه القواتالمسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وافقتا على تطبيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد يبدأ منتصف ليل 24 أبريل ويستمر 72 ساعة.

وأضاف بلينكن أنه خلال هذا الوقت "تناشد الولايات المتحدة كلا الجانبين تنفيذ وقف إطلاق النار فورا وبشكل كامل".