مستشار الأمن الأمريكى: ليس لدينا خطط لنشر قوات حفظ سلام فى السودان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، قال إنه ليس لدى بلاده خطط لنشر قوات حفظ سلام فى السودان ولن نتوقف عن مساعينا للتوصل إلى وقف للقتال.





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