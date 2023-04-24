العالم اليوم - إجلاء أكثر من 900 مواطن مصري من السودان

انتم الان تتابعون خبر إجلاء أكثر من 900 مواطن مصري من السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 09:22 مساءً - كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أنه تم إجلاء 904 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه "في اطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 24 أبريل الجارى إجلاء 134مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء الجوي".

كما تم إجلاء "334 مواطنا من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية".

وأضاف: "وصل عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى 904 مواطنا منذ بدء خطة الإجلاء".

وتابع: "تواصل السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم".

وخلال اليومين الماضيين، سارعت عدة دول لنقل رعاياها إلى بر الأمان وسط قتال مستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.