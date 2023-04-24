العالم اليوم - قلق أميركي بالغ من "تواجد فاغنر" في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 09:22 مساءً - أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، عن قلقه لوجود مجموعة فاغنر الروسية في السودان، حيث تتواصل المعارك منذ عشرة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة مئات القتلى.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني: "نشعر بقلق بالغ لوجود مجموعة فاغنر، في السودان".

وتابع: "مجموعة فاغنر النشطة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والمشاركة في حرب أوكرانيا، تجلب معها أينما تحركت المزيد من الموت والدمار".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، الاثنين، إن ثمة مخاطر من أن تستفيد مجموعة "فاغنر" الروسية من الأزمة الراهنة في السودان، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي فعل المزيد فيما يتعلق بالوضع هناك.

وأضاف هافيستو لدى وصوله لمكان عقد اجتماع وزراء بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، "ليس من العدل أن يغادر جميع الأجانب البلاد في هذه الظروف".

وتابع: "إذا غادرنا، فإننا نترك أيضا بعض المجال لقوات فاغنر وروسيا للعب هذه اللعبة".

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