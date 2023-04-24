العالم اليوم - الإمارات تثمن دور السعودية في إجلاء رعاياها من السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 09:22 مساءً - ثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي دور السعودية في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وشكر الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، على المساعدة في إجلاء مواطني الدولة من السودان، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

كما أشاد بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول.