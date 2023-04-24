مراسل «القاهرة الإخبارية»: ميـليشيـا الدعم السريع سرقت بعض المراكز التجارية

جدة - نرمين السيد - وقال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية فى الخرطوم اليوم: "ميليشيا الدعم السريع قامت بسرقة بعض المراكز التجارية". وواصل: "إن ميليشيا الدعم السريع تقوم بعمليات نهب وسرقة لأماكن حيوية فى الخرطوم ومناطق أخرى". من جانبه، قال المتحدث باسم الصحة السودانية لـ "القاهرة الإخبارية" فى تصريحات منذ قليل: "151 وفاة موثقة فى المستشفيات العامة فى الخرطوم منذ بدء الاشتباكات". وتابع: "نعمل بالحد الأدنى من الكوادر الطبية فى المستشفيات ونعمل على تقديم الخدمة الصحية وفقا للإمكانيات المتاحة".

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