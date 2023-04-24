باكستان تشكر مصر لمساعدتها فى الإجلاء الآمن لرعاياها من السودان

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان صحفى - إلى أن زردارى تابع بفاعلية عمليات الإجلاء، وأعرب عن تقديره لكل من عمل على ضمان عملية الإجلاء الآمن للمغتربين من السودان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

كما قام وزير الخارجية الباكستانى بتفعيل خلية إدارة الأزمات فى الوزارة لضمان كل الجهود من أجل الإجلاء الآمن للباكستانيين ووجه بتسريع العملية.

وكان مسؤولو سفارة باكستان فى السودان على اتصال مستمر مع المواطنين الباكستانيين فى السودان، وتم إنشاء خط مساعدة فى السفارة بتوجيه من وزير الخارجية.

وأكد البيان الصحفى وصول الدفعة الأولى المكونة من 500 باكستانى من الخرطوم إلى ميناء السودان متجهين إلى جدة، ثم بمساعدة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية والقوات الجوية الباكستانية سيتم إعادتهم من جدة إلى باكستان.