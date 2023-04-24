ألمانيا: نقلنا أكثر من 300 شخص جوا من السودان حتى صباح اليوم

جدة - نرمين السيد - وأضافت بيربوك، أن هذا العدد يتضمن مواطنين من ألمانيا وبريطانيا والنمسا وبلجيكا وأمريكا وغيرها. وأوضحت وزيرة خارجية ألمانيا، أن طائرة رابعة ستهبط فى ألمانيا فى وقت لاحق اليوم سترفع عدد أولئك الذين تم إجلاؤهم إلى 400 شخص.

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