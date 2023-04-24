جدة - نرمين السيد - قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانى، مساء اليوم الاثنين، إن متمردى ميليشيا الدعم السريع يقومون بارتداء أزياء الشرطة للقيام بالمزيد من الاعتداءات ونشر الفوضى.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، جميع المواطنين وقوات الشرطة فى السودان أخذ الحيطة والحذر من ممارسات ميليشيا الدعم السريع. وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن ما ورد فى بيان ميليشيا الدعم السريع بشأن المساعدة والتنسيق فى إجلاء رعايا ومبعوثى الدول غير صحيح. وأوضحت أن ميليشيا الدعم السريع تحاول دائما تزييف الحقائق حتى أصبحت من سماتها منذ عام 2019. وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية "نطمئن شعبنا بأن قواته المسلحة ستستمر فى حماية خياراته بإقامة دولة مدنية راشدة على أساس صحيح وسليم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السودانى: متمردو الدعم السريع يرتدون زى الشرطة لممارسة الاعتداءات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.