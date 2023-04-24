العالم اليوم - إصابة 3 أشخاص في حادث دهس بالقدس.. و"تحييد المنفذ"

انتم الان تتابعون خبر إصابة 3 أشخاص في حادث دهس بالقدس.. و"تحييد المنفذ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 08:16 مساءً - قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث دهس في القدس استهدف حشدا من الناس.

وأضافت الشرطة أن سائق السيارة، الذي وصفته بأنه مشتبه به "تم تحييده على الفور".

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تعالج ثلاثة أشخاص أصيبوا، من بينهم رجل يبلغ من العمر 50 عاما فاقد للوعي وحالته خطيرة.

وعرضت محطات تلفزيونية محلية لقطات أظهرت وجودا مكثفا للشرطة في مكان الحادث بالقرب من سوق مزدحمة في القدس.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمر بأنه "اعتداء إرهابي".

وأضاف: "هذا يذكرنا مرة أخرى بأن إسرائيل دومًا ما تواجه الخطر ولن تتردد في صده".