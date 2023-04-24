جوتيريش يدعو مجلس الأمن لـ”استخدام نفوذه” في إنهاء العنف بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 07:26 مساءً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، إلى وقف الأعمال العنيفة بالسودان والسماح بإجلاء المدنيين، مؤكدًا استمرار عمل البعثة الأممية داخل وخارج السودان.

شدد "جوتيريش" على ضرورة عدم إدخار أي جهد لإعادة الأمن والاستقرار إلى السودان، مشددًا على ضرورة إنهاء العنف هناك فورًا، كما طالب خلال جلسة مجلس الأمن مساء اليوم بشأن وقف الأعمال العدائية والسماح بإجلاء المدنيين من السودان.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن لاستخدام أقصى درجات نفوذهم لإنهاء العنف واستعادة النظام وإعادة السودان إلى مسار الانتقال الديمقراطي.

وتابع أمين عام الأمم المتحدة أن العمل جار على إعادة تشكيل وجود البعثة الأممية في السودان للتمكين من مواصلة دعم الشعب هناك، مشيرًا إلى أن التواصل دائم مع طرفي الصراع في السودان، داعيًا إياهما لتهدئة التوتر والعودة إلى طاولة المفاوضات.

لفت أمين الأمم المتحدة إلى أن العنف في السودان يهدد بـ"تأجيج الأوضاع" ويمتد للمنطقة وما حولها.