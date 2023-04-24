استقالة مستشارة بايدن لشئون السياسة الداخلية من منصبها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 07:26 مساءً - أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، تنحي سوزان رايس، مستشارة السياسة الداخلية للرئيس جو بايدن، عن منصبها الشهر المقبل بعد الإشراف على بعض القضايا الأكثر استقطابًا للإدارة، بما في ذلك السيطرة على الأسلحة، وإعفاء قروض الطلاب، والهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي بايدن في بيان: “بصفتها الشخص الوحيد الذي يعمل كمستشار للأمن القومي ومستشار للسياسة الداخلية، فإن سجل سوزان في الخدمة العامة يصنع التاريخ، فما يميزها كقائدة وزميلة هو الجدية التي تأخذ بها دورها وإلحاحها ومثابرتها، وتحيزها تجاه العمل والنتائج، والنزاهة والتواضع والفكاهة التي تؤدي بها هذا العمل”.

وخلال أكثر من عامين في المنصب، عملت رايس، على خطة بايدن لإلغاء قرض الطلاب، وأمر تنفيذي لإصلاح الشرطة وسياسة لوضع حد لسعر الأنسولين عند 35 دولارًا.

كما عملت رايس، أيضًا على خطة للعفو عن آلاف الأشخاص المدانين بحيازة الماريجوانا وتعزيز أجندة بايدن للمساواة العرقية.