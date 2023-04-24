روسيا: حلف الناتو أداة حرب.. والغرب خدعنا وكذب علينا 6 مرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 07:26 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن حلف الناتو ليس أداة سلام، ولكنه أداة حرب، وكان الحلف دائمًا قريبًا من حدود روسيا.

وقال بيسكوف: "الناتو ليس أداة سلام، إنه أداة للمواجهة. لقد تم تصور الناتو وتصميمه وتنفيذه بهذه الطريقة كأداة للمواجهة. إنه آلة حرب وكان يقترب باستمرار من حدودنا".

وأضاف أن “الغرب يكذب بأنه لم تكن هناك تسع موجات لتوسع الناتو".

وأشار بيسكوف، إلي أن “الغرب يبدو أنه لم يعد يقول إن الناتو، حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، توسع باتجاه حدود روسيا بإمكانياته العسكرية ست مرات”.

وقال: "ست مرات. لقد خدعوا جورباتشوف لأنه كان الرجل ساذجًا، ثم قضينا شهر العسل مع الغرب. اعتقدنا أنهم كانوا جميعًا رومانسيين وصادقين وصادقين في كلمتهم”.