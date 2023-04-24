المستشار الألمانى: ممتنون لجهود إجلاء المواطنين الألمان من السودان

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار ألمانيا إن "هذه العملية خطيرة، لكن من المهم الحفاظ على سلامة مواطنى بلدنا والبلدان الأخرى.. العملية جارية - كما نعلم جميعا - لكنه إجراء جيد ومهم لضمان سلامة المواطنين الذين يريدون الآن مغادرة البلاد".
وفى سياق آخر، أكد شولتز أهمية قمة بحر الشمال التى عقدت اليوم بمدينة أوستند البلجيكية، خاصة فيما يتعلق بتوليد طاقة كافية للمستقبل.
وأشار شولتز - فى بيان بشأن القمة - إلى أن القمة ناقشة إمكانية إنتاج الطاقة من الرياح واستخدام الهيدروجين، من خلال شبكة طاقة أوروبية عابرة للحدود الوطنية، موضحا أنه خلال وقت قصير جدًا سيكون بحر الشمال أكثر أهمية مما كان؛ إذ سيصبح مصدرا حيويا لإنتاج الطاقة.
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