المتحدث باسم الصحة السودانية لـ«القاهرة الإخبارية»: 151 وفاة موثقة حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الصحة السودانية لـ "القاهرة الإخبارية" فى تصريحات منذ قليل: "151 وفاة موثقة فى المستشفيات العامة فى الخرطوم منذ بدء الاشتباكات". وتابع: "نعمل بالحد الأدنى من الكوادر الطبية فى المستشفيات ونعمل على تقديم الخدمة الصحية وفقا للإمكانيات المتاحة". وواصل: "نرحب بأى مساعدات دولية لتقديم الخدمات الطبية ونرحب بأى مساعدات طبية وإغاثية لأننا لا نعرف متى ستنتهى الحرب". وأضاف: "لم تصلنا إلى الآن أى مساعدات طبية.. ونعمل بالمخزون الاستراتيجى المتوفر حاليا". واختتم: "حركة الإسعاف ضعيفة فى المناطق الكبرى التى تحتاج إلى مساعدات، تم توزيع المرضى جغرافيا على المستشفيات فى المناطق الآمنة".

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