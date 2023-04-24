بلينكن: نعمل مع شركائنا للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار فى السودان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أضاف بلينكن "نتواصل مع الأمريكيين العالقين فى السودان لتوفير وسائل آمنة لهم للمغادرة". وأوضح بلينكن "رغم إغلاق سفارتنا فى الخرطوم ستستمر جهودنا الدبلوماسية لوقف القتال فى السودان". ولفت وزير الخارجية الأمريكى إلى أن عملية إجلاء موظفى السفارة الأمريكية فى الخرطوم كانت أصعب قرار يمكن لوزير خارجية اتخاذه.

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