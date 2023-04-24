وصول طائرة تقل سفير كوريا الجنوبية لقاعدة الملك عبد الله بجدة

جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل نقلا عن مراسلها فى السودان، خبرا يفيد بوصول طائرة عسكرية تقل سفير كوريا الجنوبية وطاقم السفارة بالسودان لقاعدة الملك عبد الله بجدة.





وفى نفس السياق، استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، جهود الدولة المصرية فى إجلاء رعاياها من السودان، بتواجد تسهيلات فى إجراء دخول معبر أرقين. وقام مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية فى معبر أرقين، باستعراض جهود مصر لإجلاء رعايات من السودان إلى القاهرة. وأكد مصطفى عبد الفتاح، أن هناك تسهيلات عديدة فى إجراءات الدخول، فى معبر أرقين.

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