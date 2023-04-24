مراسل «إكسترا نيوز» يكشف آخر تطورات الوضع فى معبر أرقين

جدة - نرمين السيد - وقال عوض الغنام مراسل قناة "اكسترا نيوز" فى تصريحاته اليوم: "الأزمة التى يعانيها أهل السودان هى كيفية الخروج من الخرطوم وضواحيها".

وواصل: "المكان الذى أتواجد به قل فيه عدد المصريين، فى حين أن هناك عدد أكبر من إخواننا السودانيين".

وواصل: "المصريون تواجدوا فى الساعات الأولى من صباح اليوم كانوا موجودين بعدد كبير والآن هم عدد أقل".

معبر أرقين يقع على الحدود المصرية السودانية على بعد 850 كيلومترًا شمال العاصمة السودانية الخرطوم، ويعد من أهم المنافذ التجارية التى تربط بين مصر وإفريقيا، ويعتبر من أهم المنافذ بين مصر والسودان، إذ يلعب دورًا فى حركة نقل البضائع والركاب منذ افتتاحه قبل 6 سنوات.