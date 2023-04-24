الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود

جدة - نرمين السيد - وقال الديوان الملكى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الإثنين- "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض".

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