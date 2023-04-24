«القاهرة الإخبارية» ترصد تطورات اليوم العاشر لاشتباكات السودان

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته القناة، أغلقت سويسرا سفارتها فى السودان لأسباب أمنية، كما وصلت أول طائرة عسكرية ألمانية إلى برلين وعلى متنها 101 تم إجلاؤهم من السودان.
وأجلت الدنمارك 15 مواطنا من السودان ضمن عملية بقيادة فرنسا، وأعلنت الصين إرسالها قوة مهمات للسودان.
فى حين توفر السلطات المصرية، التسهيلات لعودة القادمين من السودان عبر معبر أرقين.
وتضمن رصد القاهرة الإخبارية، أيضَا، انقطاع التيار الكهربائى والمياه ببعض أحياء الخرطوم، كما أجلت الأمم المتحدة نحو 700 من موظفيها وموظفى منظمات دولية غير حكومية وموظفى سفارات إلى بورتسودان.
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