«إكسترا نيوز» تكشف آخر تطورات ملف إعادة المصريين من السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتواصلت عملية نقل الحافلات من السودان إلى مصر عبر معبر أرقين البرى، مع وجود تسهيلات من أجل إجراءات الدخول.

معبر أرقين يقع على الحدود المصرية السودانية على بعد 850 كيلومترًا شمال العاصمة السودانية الخرطوم، ويعد من أهم المنافذ التجارية التى تربط بين مصر وإفريقيا، ويعتبر من أهم المنافذ بين مصر والسودان، إذ يلعب دورًا فى حركة نقل البضائع والركاب منذ افتتاحه قبل 6 سنوات.