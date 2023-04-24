العالم اليوم - مسؤول أميركي: مبادرة دولية لجمع البرهان ودقلو بالرياض

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 05:20 مساءً - ذكر مسؤول أميركي لـ "دوت الخليج"،في حديث عبر الهاتف، أن وفدا دبلوماسيا مشتركا يضم ممثلين عن وزارات الخارجية الأميركية والسعودية والإماراتية والمصرية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، يجري اتصالات الآن بهدف إطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض في الاسابيع المقبلة لجمع طرفيّ الصراع في السودان.

وتسعى جهود الوساطة، وفق المصدر، لجمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض خلال أسابيع.

ورفض المسؤول الأميركي في واشنطن، الافصاح عن تفاصيل خطة التسوية السياسية المقترحة، إلا أنه أصرّ على أن الاطراف الخارجيين العاملين على إطلاق مبادرة حلّ سياسي، يشترطون وقفا كاملا لاطلاق للنار.

وعن موعد وتفاصيل المبادرة الحوارية، ختم المسؤول ان الاعلان قد يصدر عن السعودية في الأيام الآتية.

وكانت المسؤولة في البيت الابيض ريبيكا فارمر قد صرّحت لـ "دوت الخليج" قبل أيام، أن ثمة قلقا لدى الادارة الأميركية أن تستغل جماعات إسلامية متطرفة الوضع الفوضوي في السودان لإيجاد ملاذ آمن لها.