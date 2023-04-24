العالم اليوم - محمد بن راشد: مسبار الأمل يقترب من قمر المريخ ديموس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 05:20 مساءً - أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاثنين، أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" حقق سابقة عالمية جديدة باقترابه إلى مسافة 100 كيلومتر من قمر ديموس، الذي يدور حول الكوكب الأحمر.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "في سابقة عالمية جديدة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ’مسبار الأمل‘ يقترب لمسافة 100 كيلومتر من القمر التابع للمريخ "ديموس" .. ويلتقط أوضح صورة حصل عليها البشر لهذا القمر ". وتابع: "تخبرنا النظريات بأن هذا القمر هو كويكب خارجي تم التقاطه ضمن مدار المريخ .. ويدحض مسبار الأمل هذه النظرية ليثبت عبر أجهزته وفريق عمله بأن هذا القمر في الأغلب كان جزء من كوكب المريخ وقد انفصل عنه قبل ملايين السنين .. تماماً مثل قمر الأرض .. الذي كان جزءاً منها وانفصل عنها". وأضاف "فخورون بعلمائنا الشباب .. فخورون بعلومنا .. فخورون بمساهمتنا في مسيرة المعرفة البشرية".

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