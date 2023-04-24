حزب إرادة يدعم الموقف الرسمي بقضية النائب عماد العدوان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 24 أبريل 2023 05:07 مساءً - دوت الخليج :- صرح الناطق الرسمي بإسم حزب إرادة طارق المومني بأن الحزب يتابع حيثيات ما يجري مع ابن إرادة المواطن الأردني النائب عماد العدوان، الذي تم اعتقاله اليوم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المومني أن ما يتوفر للآن من معلومات هو روايات غير موثوقة حتى اللحظة مصدرها الاحتلال، وتجري المتابعة مع كافة الجهات الرسمية الأردنية من قبل الأمين العام للحزب.

وأشار الحزب إلى أن الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها تعمل من أجل سلامة المواطن الأردني النائب عماد العدوان، مؤكدا دعمه للموقف الرسمي ويدعمه في كافة الجهود.

وشكلت الأمانة العامة للحزب خلية أزمة مصغرة للمتابعة مع كافة الجهات الرسمية واستسقاء المعلومات والحصول على تفاصيل أكثر والاطمئنان على المواطن وابن إرادة عماد العدوان، إضافة إلى تشكيل خلية استشارية من قانونيين من الحزب للمتابعة الحثيثة والتعامل مع السيناريوهات المختلفة عند اكتمال الصورة.

وحذر الناطق الرسمي من محاولات الكيان استغلال هذه المسألة لتصدير أزمته الداخلية.