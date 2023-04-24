جدة - نرمين السيد - قال مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون الإنسانى الصادق محمد أحمد، إن "ميليشيا الدعم السريع هاجمت الكثير من المتاجر والمنازل والبعثات الدبلوماسية والأممية بالسودان".





وأضاف فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هجمات ميليشيا الدعم السريع ضد البعثات الإغاثية سببت ندرة فى إمدادات المواد الغذائية للمواطنين، مشيرا إلى أن الميليشيا تحاول تصدير عدم استقرار الأوضاع بنشر أخبار خاطئة. وتابع بأن استخدام ميليشيا الدعم السريع للمواطنين كدروع بشرية يعوق حسم الجيش السودانى للاشتباكات، مؤكدا أن أى تهدئة ستوفر للمتمردين فرصة لاستعادة أنفاسهم وإعادة تنظيم صفوفهم. كما أكد أن القوات المسلحة السودانية ستحسم الاشتباكات ولن تسمح بانزلاق البلاد إلى حرب أهلية، كذلك ثمن الموقف المصرى من الأوضاع فى السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوكالة الدولية للتنمية والعون الإنسانى: نثمن الموقف المصرى تجاه السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.