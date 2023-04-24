القاهرة الإخبارية.. عشرات الحافلات داخل معبر أرقين لنقل القادمين من السودان

جدة - نرمين السيد - وتوفر الدولة المصرية جميع الخدمات من خلال المعبر؛ لتسهيل عودة المصريين من الأراضى السودانية، بالإضافة إلى العديد من الجنسيات.

معبر أرقين يقع على الحدود المصرية السودانية على بعد 850 كيلومترًا شمال العاصمة السودانية الخرطوم، ويعد من أهم المنافذ التجارية التى تربط بين مصر وإفريقيا، ويعتبر من أهم المنافذ بين مصر والسودان، إذ يلعب دورًا فى حركة نقل البضائع والركاب منذ افتتاحه قبل 6 سنوات.