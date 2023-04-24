الخارجية : أجلينا مواطنين أردنيين ورعايا دول أخرى من السودان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 24 أبريل 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مساء الأحد، إن الأردن قام بإجلاء مواطنين أردنيين ورعايا دول أخرى من السودان.

وأوضحت الخارجية عبر قناة “العربية”، أن الطائرات الأردنية وصلت إلى مطار بورتسودان وهي الآن بطريق العودة للمملكة.

وبينت أنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص من السودان، مضيفة أنها نسقت مع السعودية لإجلاء الرعايا الأردنيين من السودان.