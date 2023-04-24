صحف عبرية : اسرائيل مستاءة من محاولة النائب الأردني العدوان تهريب اسلحة الى فلسطين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 24 أبريل 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج :- نقلت مواقع اسرائيلية نبأ اعتقال النائب الاردني عماد العدوان بتهمة محاولة تهريب اسلحة الى الداخل المحتل . ووفق هذه المصادر فقد علق مسؤولون اسرائيليون ان هذا الامر خطير للغاية في حين منعت الرقابة نشر تفاصيل عن هذه العملية . من جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي ان الوزارة تتابع هذه الاخبار لمعرفة كافة التفاصيل واجراء اللازم .

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