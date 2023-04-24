" الوطنية للاسرى " تطالب بالافراج عن النائب عماد العدوان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 24 أبريل 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج :- اصدرت اللجنة الوطنية للاسرى والمفقودين الاردنيين في المعتقلات الصهيونية بيانا اليوم الاحد بعد انباء اعتقل النائب الاردني عماد العدوان .

وتاليا نص البيان :

تابعنا في اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية

خبر اعتقال النائب الأردني عماد العدوان بتهمة تهريب اسلحة عبر جسر "اللنبي" كما تدعي سلطات الاحتلال الصهيونية.

وإننا إذ ندين اعتقال النائب العدوان، نؤكد على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وواجب الشعب الأردني بالدعم والمساندة لأهلنا في فلسطين، فإننا نطالب الحكومة الأردنية بالعمل الفوري على متابعة الإفراج عن النائب الأردني الذي يمثل الأردنيين تحت قبة البرلمان ويمثل نبض الشارع الأردني بدعم المقاومة الفلسطينية.

كما نطالب الحكومة الأردنية بالعمل الجاد على إنهاء ملف الأسرى والمفقودين الأردنيين باستخدام ما تمتلك من أوراق للضغط على الكيان الصهيوني للإفراج عن ١٩ أسيرًا اردنيًا والكشف عن مصير ٣٤ مفقودًا أردنيًا لدى الاحتلال.

*اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية*