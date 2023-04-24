طريقة عمل روزيتو إيطالي بالمشروم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 03:29 مساءً - المقادير

- الأرز : 2 كوب أرز

- الزبدة : 50 غم

- الفطر : كوب طازج ومقطع

- مرق دجاج : 5 اكواب

- كريمة الطبخ : ثلاث أرباع الكوب (سائلة)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ذوبي ملعقة الزبدة مع زيت الزيتون بمقلاة على النار، ثم أضيفي البصل، والمشروم، والثوم، وقلبي المكونات حتى تذبل.

أضيفي أرز الروزيتو المجفف، وحركي.

تبلي بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي مرق الدجاج بالتدريج على الأرز مع التحريك بعد كل إضافة.

أضيفي 50 غرام الزبدة وجبن البارميزان على الأرز وقلبي.

غطي المقلاة، واتركي الأرز لمدة نصف ساعة على نار هادئة حتى ينضج.

اسكبي الكريمة السائلة وحركي.

اسكبي الأرز بطبق التقديم وقدميه ساخناً.