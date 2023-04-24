رئيس وزراء اليابان ينفى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

جدة - نرمين السيد - أكد فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابانى، اليوم الإثنين، أنه لا يفكر فى حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بعد يوم من فوز حزبه الديمقراطى الليبرالى بالانتخابات البرلمانية الفرعية فى أربعة مقاعد من خمسة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن "كيشيدا" قوله للصحفيين، فى مكتب رئيس الوزراء: "بما إنه يتعين علينا تنفيذ سياسات مهمة واحدة تلو الأخرى، فأنا لا أفكر فى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة فى الوقت الحالي". وتعهد كيشيدا "بالمضى قدمًا فى عمله بإدارة الحكومة مع الأخذ فى الاعتبار آراء الجمهور". وكانت هناك تكهنات بأن كيشيدا ربما كان يخطط للدعوة لإجراء انتخابات بعد قمة مجموعة السبع فى هيروشيما الشهر المقبل، وسط تحسن فى معدلات الموافقة على حكومته. وفى الانتخابات الفرعية الخمس التى أجريت أمس الأحد، فاز الحزب الديمقراطى الليبرالى بأربعة منها، هي: منطقة تشيبا رقم 5، ومقاطعتا ياماجوتشى رقم 2 و4 فى مجلس النواب، ومنطقة محافظة أويتا فى مجلس المستشارين. وهُزم مرشح الحزب الديمقراطى الليبرالى فى منطقة واكاياما رقم 1 فى مجلس النواب أمام وجه جديد يدعمه حزب الابتكار الياباني، الذى يتمتع بموطئ قدم قوى فى منطقة كانساى (غرب البلاد). وبموجب الدستور، يكون لرئيس الوزراء القول الفصل فى حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة، فيما تنتهى المدة الحالية لأربع سنوات لأعضاء مجلس النواب فى أكتوبر 2025، ما لم يحل كيشيدا المجلس.



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