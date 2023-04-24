العالم اليوم - أميركا ترسل قطعا بحرية لإجلاء رعاياها من السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 03:22 مساءً - قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعد لإرسال قطع من الأسطول الأميركي لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان.

وذكر كيربي، في مقابلة مع محطة "أيه.بي.سي.نيوز" الأميركية:

قطع من الأسطول الأميركي ستكون متوفرة لتقديم المساعدة اللازمة للأميركيين الذين يحتاجونها في بورتسودان.

نقوم بكل ما نستطيع لتوجيه الأميركيين في السودان ممن يريدون مغادرة البلاد.

الوضع الحالي في الخرطوم لا يسمح بتحرك الأميركيين بحرية.

ليس كل الأميركيين يريدون المغادرة لأنهم إما في مناطق غير خطيرة أو ترعرعوا هناك.

مستمرون في التواصل مع طرفي النزاع في السودان.

أولويتنا الحالية هي إيقاف القتال في السودان ومساعدة من يريد المغادة بشكل آمن.

الرئيس الأميركي حريص على سلامة الأميركيين في الخارج.

الرئيس يحصل على تحديثات يومية بشأن الوضع في السودان.

عمليات إجلاء مستمرة

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن القوات الخاصة أجلت أقل من 100 شخص أول أمس السبت في عملية استغرقت ساعة واحدة على الأرض.

وقال اللفتنانت جنرال دوجلاس سيمز، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأميركية: "لم نتعرض لرصاصة واحدة في الطريق وتمكنا من الدخول والخروج دون مشكلات".

وخلال اليومين الماضيين، سارعت دول أخرى لنقل رعاياها إلى بر الأمان وسط قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتسبب اندلاع القتال قبل ثمانية أيام في أزمة إنسانية وسقوط 420 قتيلا والحيلولة دون حصول ملايين السودانيين على الخدمات الأساسية.