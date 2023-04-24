العالم اليوم - الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بشأن "حرب المنازل"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 03:22 مساءً - تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن حرب الأحياء السكنية، وذلك في اليوم العاشر للحرب الدائرة في السوداني، وأوقعت مئات القتلى وآلالاف الجرحى.