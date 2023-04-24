روسيا تعلن صد هجوم بـ زورقين مسيرين على ميناء سيفاستوبول

وأضاف "رازفوجيف"، على تطبيق تيليجرام: "وفقًا لأحدث المعلومات، تم تدمير أحد الزورقين المسيرين... وانفجر الثانى من تلقاء نفسه.. المدينة هادئة الآن".
وبحسب سلطات النقل فى سيفاستوبول، تم تعليق نقل الركاب بالعبارات فى المدينة المطلة على البحر الأسود.
وأعلنت روسيا فى عام 2014 ضم سيفاستوبول وبقية أنحاء شبه جزيرة القرم، لكن المجتمع الدولى يعترف بها كجزء من أوكرانيا.
ولم يصدر رد فعل فورى من أوكرانيا، ولم تعلن كييف أبدا مسؤوليتها عن الهجمات التى تقع داخل روسيا أو على الأراضى التى تسيطر عليها موسكو فى أوكرانيا.
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